Что смотреть после сериала «Отель Элеон»?

Олег Скрынько 18 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Комедийный сериал «Отель Элеон», состоящий из 63 эпизодов, является частью телефраншизы «Кухня» и представляет собой один из спин-оффов оригинального шоу. Действие «Отеля Элеон» разворачивается после событий, показанных в финальном сезоне «Кухни». В ответвлении нет персонажей Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева, но фигурируют другие знакомые герои.

Посмотрев «Отель Элеон», можно переключиться на другие спин-оффы «Кухни» — «Гранд», «СеняФедя» и «Кухня. Война за отель». Все эти шоу вышли после «Отеля Элеон». Ниже приводим все части франшизы «Кухня» в порядке их предпочтительного просмотра, в том числе полнометражные фильмы «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва».

  • «Кухня» — сезоны 1-3 (2012-2014)
  • Фильм «Кухня в Париже» (2014)
  • «Кухня» — сезоны 4-6 (2014-2016)
  • «Отель Элеон» — сезоны 1-2 (2016-2017)
  • Фильм «Кухня. Последняя битва» (2017)
  • «Отель Элеон» — сезон 3 (2017)
  • «Гранд» — сезоны 1-5 (2018-2021)
  • «СеняФедя» — сезоны 1-5 (2018-2022)
  • «Кухня. Война за отель» — сезоны 1-2 (2019-2020)

