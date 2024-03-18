Что смотреть после сериала «Отель Элеон»?

Комедийный сериал «Отель Элеон», состоящий из 63 эпизодов, является частью телефраншизы «Кухня» и представляет собой один из спин-оффов оригинального шоу. Действие «Отеля Элеон» разворачивается после событий, показанных в финальном сезоне «Кухни». В ответвлении нет персонажей Дмитрия Назарова и Дмитрия Нагиева, но фигурируют другие знакомые герои.
Посмотрев «Отель Элеон», можно переключиться на другие спин-оффы «Кухни» — «Гранд», «СеняФедя» и «Кухня. Война за отель». Все эти шоу вышли после «Отеля Элеон». Ниже приводим все части франшизы «Кухня» в порядке их предпочтительного просмотра, в том числе полнометражные фильмы «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва».
