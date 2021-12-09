Чем закончится сериал «Хозяйка горы»: краткое содержание, спойлеры

В заключительной, 16-й серии Таня возвращается в Каменный. Она приходит на могилу княжны Тумановой с просьбой снять проклятие, а затем находит шкатулку с драгоценностями и выбрасывает ее в озеро. Однако шкатулка попадает в руки Дмитрия. Вместе с Таней они решают спрятать изумруды в шахте, но сокровища находит Сергей. Герои вновь встречаются на берегу озера. Роман стреляет в Сергея, тот падает в воду. Лариса убивает сына, за что впоследствии попадает в тюрьму. В финальной сцене зрители видят Таню и Дмитрия, вместе гуляющих по улицам в новогоднюю ночь.
На влюбленных, улыбаясь, смотрит женщина, чем-то похожая на княжну Туманову.
