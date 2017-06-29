Меню
Кто озвучивал Фею в «Шреке»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Сказочная Фея появляется в сиквеле «Шрека» (2004), ее озвучивала американская актриса Дженнифер Сондерс, а в русском прокате дублировала Лика Рулла.
озвучка и дубляж
