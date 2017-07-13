Кто озвучивает Вовку в «Тридевятом царстве»?

Наш ответ:

«Вовка в Тридевятом царстве» — советский анимационный фильм-сказка, созданный режиссёром Борисом Степанцевым и выпущенный в 1965 году. В основе мультфильма — герои знаменитых русских народных сказок, чьи привычные сюжетные линии органично переплетаются с совершенно новой, оригинальной историей.

Главного героя, ленивого и мечтательного мальчика Вовку, озвучила Рина Зелёная — легендарная актриса советского кино и театра, известная зрителям по роли миссис Хадсон в экранизации «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Её участие стало ключевым элементом успеха мультфильма, который буквально пропитан юмором, неожиданными сюжетными ходами и забавными ситуациями — фирменным стилем Степанцева.

Многие фразы из «Вовки в Тридевятом царстве» обрели самостоятельную жизнь, став частью повседневной речи

Это во многом заслуга Рины Зелёной, чьё искусство импровизации добавляло озвучке неподражаемого шарма. Она редко придерживалась текста сценария, предпочитая вносить собственные изменения и делать пометки. В процессе записи актриса могла придумать удачную реплику прямо на ходу. Например, её знаменитое: «Она весь рот откроет!» из сцены, где Вовка обещает старушке новое корыто, стало одной из ярчайших цитат мультфильма.

Голос Рины Зелёной не просто оживлял персонажей — он придавал им харизму и неповторимое обаяние. Среди других её ролей в анимации — Лягушонок в «Лягушонок ищет папу», Котёнок в «Вот так тигр!», Герцогиня в «Алисе в стране чудес», а также образы в «Петух и краски». Благодаря таланту Зелёной герои мультфильмов становились по-настоящему живыми и близкими зрителям всех возрастов.