Какие актеры озвучивали Князь Владимир?

Российский полнометражный мультфильм «Князь Владимир», вышедший в 2004 году, озвучивали следующие отечественные актеры:
Князь Владимир — Сергей Безруков
Кривжа — Александр Баринов
Алекша — Томас Шлеккер
Куря — Юрий Беркун
Боян — Лев Дуров
Коснятин и Хотён — Алексей Колган
Добрыня — Дмитрий Назаров
Рыжий — Владимир Гостюхин
Гияр — Николай Расторгуев-младший
Анастасий — Василий Дахненко
Царевна Анна — Ирина Безрукова
Византийский император — Владимир Антоник
Оленька — Элиза Мартиросова
Князь Ярополк — Анатолий Белый
Советник Кури — Александр Рыжков
Волхв — Игорь Ясулович
Дед Алекши — Александр Пинегин
Княгиня Ольга — Анна Каменкова
