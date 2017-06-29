Какие актеры озвучивали Князь Владимир?

Меню
Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Российский полнометражный мультфильм «Князь Владимир», вышедший в 2004 году, озвучивали следующие отечественные актеры:

Князь Владимир — Сергей Безруков

Кривжа — Александр Баринов

Алекша — Томас Шлеккер

Куря — Юрий Беркун

Боян — Лев Дуров

Коснятин и Хотён — Алексей Колган

Добрыня — Дмитрий Назаров

Рыжий — Владимир Гостюхин

Гияр — Николай Расторгуев-младший

Анастасий — Василий Дахненко

Царевна Анна — Ирина Безрукова

Византийский император — Владимир Антоник

Оленька — Элиза Мартиросова

Князь Ярополк — Анатолий Белый

Советник Кури — Александр Рыжков

Волхв — Игорь Ясулович

Дед Алекши — Александр Пинегин

Княгиня Ольга — Анна Каменкова

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

