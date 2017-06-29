Меню
У какой актрисы больше всего Оскаров?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Больше всего статуэток «Оскар» у легендарной актрисы Кэтрин Хэпберн – 4. А больше всего номинаций на «Оскар» у актрисы Мерил Стрип – 20 (самих статуэток у Стрип лишь 3, на одну меньше, чем у Хэпберн).
Теги:
оскар
