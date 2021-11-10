Меню
В каком порядке смотреть «Отряд самоубийц»?

Олег Скрынько 10 ноября 2021 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Если вы планируете погрузиться в мир фильмов об «Отряде самоубийц», важно знать, в каком порядке лучше всего их смотреть. Правильная последовательность просмотра и хронология событий позволят вам максимально насладиться сюжетом и развитием персонажей. К середине 2024 года в рамках расширенной вселенной DC вышли два основных фильма о «Отряде самоубийц:

Основные фильмы

  • «Отряд самоубийцев» (2016) — Сюжет первого фильма сосредоточен на том, как секретное правительственное агентство формирует команду из самых опасных заключенных суперзлодеев для выполнения смертельно опасной миссии – спасения мира от угрозы апокалипсиса.
  • «Отряд самоубийцев: Миссия навылет» (2021) — Во второй части фильма Харли Квинн, Бладспорт, Миротворец и другие заключенные тюрьмы Бель-Рив отправляются на далёкий остров Корто Мальтезе, кишащий врагами, чтобы выполнить очередную секретную миссию.

Дополнительные фильмы и сериалы

  • «Хищные птицы» (2020) — После разрыва с Джокером, Харли Квинн объединяется с другими супергероинями – Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойя. Вместе они пытаются защитить молодую девушку от жестокого криминального босса.
  • Сериал «Миротворец» (2021) — События сериала разворачиваются после окончания «Отряда самоубийц: Миссия навылет». Миротворец возвращается домой, оправившись после столкновения с Бладспортом, и сталкивается с новыми проблемами, которые возникают на пути к свободе.
  • «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021) — В этом фильме Брюс Уэйн, вдохновленный самопожертвованием Супермена, собирает команду металюдей для защиты мира от грозящей ему катастрофической опасности. В фильме появляется Джокер в исполнении Джареда Лето.

Следуя этому порядку, вы сможете последовательно проследить развитие событий и глубже понять историю каждого персонажа в расширенной вселенной DC.

Новый режиссер Джеймс Ганн специально снял фильм с малоизвестными злодеями, так как считал, что это лучше передаст дух и атмосферу оригинальных комиксов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Миротворец
Миротворец комедия, боевик, фантастика
2021, США
0.0
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет боевик, фантастика
2021, США
7.0
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера боевик, приключения, фэнтези
2021, США
8.0
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн фантастика, боевик, триллер
2020, США
6.0
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц боевик, фантастика
2016, США
7.0
