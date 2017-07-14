В каком порядке нужно смотреть фильмы «Хроники Нарнии»?

Наш ответ:

«Хроники Нарнии» — это серия из семи фэнтезийных книг британского писателя Клайва Стэйлза Льюиса. Нарния — волшебный мир, населённый говорящими животными и мифическими существами. В центре истории стоит лев Аслан, сын создателя Нарнии, который присутствует во всех семи книгах и является тем, кто вдохнул жизнь в этот мир. Сюжет серии рассказывает о детях, которые попадают в Нарнию и становятся её спасителями.

Первой экранизацией этих книг стал телесериал «Хроники Нарнии», созданный BBC в период с 1988 по 1990 год. В сериале были адаптированы такие книги, как «Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Принц Каспиан», «Покоритель Зари, или Плавание на край света» и «Серебряное кресло». «Серебряное кресло», являющаяся четвёртой книгой цикла, рассказывает о Юстасе и его подруге Джил, которых Аслан призывает в Нарнию. Их миссия — найти Рилиана, сына короля Каспиана, который пропал без вести. Вместе они отправляются в опасное путешествие, которое приведёт их в страну великанов.

Для полноценного погружения в мир «Хроник Нарнии» важно выбрать правильный порядок просмотра фильмов. Смотреть все фильмы цикла «Хроники Нарнии» нужно в следующем порядке:

Все части «Хроники Нарнии» по порядку

«Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Платяной Шкаф» (2005) – Этот фильм знакомит зрителей с четырьмя главными героями: Питером, Сьюзен, Эдмундом и Люси, которые находят волшебный шкаф, ведущий в мир Нарнии. Здесь они встречают льва Аслана и сражаются против Белой Колдуньи. «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» (2008) – Во втором фильме герои возвращаются в Нарнию, чтобы помочь Принцу Каспиану вернуть трон и восстановить мир в стране. «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» (2010) – В третьем фильме Эдмунд и Люси, вместе с их кузеном Юстасом, отправляются в морское путешествие на корабле «Покоритель Зари», чтобы найти семь лордов, изгнанных тираном Миразом.

Этот порядок позволяет зрителям следить за развитием персонажей и сюжета постепенно, как это задумывалось создателями фильмов.

