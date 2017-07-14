Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В каком порядке нужно смотреть фильмы «Хроники Нарнии»?

В каком порядке нужно смотреть фильмы «Хроники Нарнии»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 11 сентября 2024
Наш ответ:

«Хроники Нарнии» — это серия из семи фэнтезийных книг британского писателя Клайва Стэйлза Льюиса. Нарния — волшебный мир, населённый говорящими животными и мифическими существами. В центре истории стоит лев Аслан, сын создателя Нарнии, который присутствует во всех семи книгах и является тем, кто вдохнул жизнь в этот мир. Сюжет серии рассказывает о детях, которые попадают в Нарнию и становятся её спасителями.

Первой экранизацией этих книг стал телесериал «Хроники Нарнии», созданный BBC в период с 1988 по 1990 год. В сериале были адаптированы такие книги, как «Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Принц Каспиан», «Покоритель Зари, или Плавание на край света» и «Серебряное кресло». «Серебряное кресло», являющаяся четвёртой книгой цикла, рассказывает о Юстасе и его подруге Джил, которых Аслан призывает в Нарнию. Их миссия — найти Рилиана, сына короля Каспиана, который пропал без вести. Вместе они отправляются в опасное путешествие, которое приведёт их в страну великанов.

Для полноценного погружения в мир «Хроник Нарнии» важно выбрать правильный порядок просмотра фильмов. Смотреть все фильмы цикла «Хроники Нарнии» нужно в следующем порядке: 

Все части «Хроники Нарнии» по порядку

  1. «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Платяной Шкаф» (2005) – Этот фильм знакомит зрителей с четырьмя главными героями: Питером, Сьюзен, Эдмундом и Люси, которые находят волшебный шкаф, ведущий в мир Нарнии. Здесь они встречают льва Аслана и сражаются против Белой Колдуньи.
  2. «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» (2008) – Во втором фильме герои возвращаются в Нарнию, чтобы помочь Принцу Каспиану вернуть трон и восстановить мир в стране.
  3. «Хроники Нарнии: Покоритель Зари» (2010) – В третьем фильме Эдмунд и Люси, вместе с их кузеном Юстасом, отправляются в морское путешествие на корабле «Покоритель Зари», чтобы найти семь лордов, изгнанных тираном Миразом.

Этот порядок позволяет зрителям следить за развитием персонажей и сюжета постепенно, как это задумывалось создателями фильмов.
 

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
Похожие вопросы
В какой последовательности смотреть фильмы про Человека-паука? В каком порядке смотреть все фильмы про Годзиллу? Как смотреть все фильмы Бондианы в хронологическом порядке? В каком порядке смотреть фильмы про Джеймса Бонда? В каком порядке смотреть все фильмы про агента 007?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хроники Нарнии: Покоритель зари
Хроники Нарнии: Покоритель зари приключения
2010, Великобритания
7.0
Хроники Нарнии: Принц Каспиан
Хроники Нарнии: Принц Каспиан семейный, сказка, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф сказка, боевик, семейный, драма, приключения
2005, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Варя Пименовп 29 октября 2021, 12:36
Это самый лучший фильм в мире. Я его обожаю.
29 октября 2021, 12:36 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше