О чем фильм "Воздушное ограбление"?

Комедийный боевик "Воздушное ограбление", режиссированный Ф. Гэри Греем, рассказывает историю бывшей девушки и агентов ФБР, которые убеждают профессионального вора и его команду совершить "невероятное ограбление" на борту Boeing 777, летящего из Лондона в Цюрих, с целью предотвратить террористическую угрозу. В фильме снялись такие актеры, как Кевин Харт, Гугу Мбата-Роу, Винсент Д’Онофрио, Урсула Корберо, Билли Магнуссен, Джейкоб Баталон, Жан Рено и Сэм Уортингтон.
"Воздушное ограбление" демонстрирует красивые пейзажи различных европейских городов, таких как Венеция, Лондон, Брюссель, и стремится поразить зрителя в первую очередь эмоционально. Фильм привлекает внимание своими качественными спецэффектами, являясь зрелищным шоу.
Новая работа Ф. Гэри Грея придется по вкусу поклонникам режиссера и любителям экшен-приключений, не слишком внимательным к деталям, ценителям фильмов о грабежах и азартных играх, не желающим видеть серьезную драматургию на экране. Хотя сюжет обещает захватывающие моменты, зритель уверен, что в конце все закончится благополучно для главных героев.
