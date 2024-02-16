Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы О чем фильм "Воздушное ограбление"?

О чем фильм "Воздушное ограбление"?

Олег Скрынько 16 февраля 2024 Дата обновления: 16 февраля 2024
Наш ответ:

Комедийный боевик "Воздушное ограбление", режиссированный Ф. Гэри Греем, рассказывает историю бывшей девушки и агентов ФБР, которые убеждают профессионального вора и его команду совершить "невероятное ограбление" на борту Boeing 777, летящего из Лондона в Цюрих, с целью предотвратить террористическую угрозу. В фильме снялись такие актеры, как Кевин Харт, Гугу Мбата-Роу, Винсент Д’Онофрио, Урсула Корберо, Билли Магнуссен, Джейкоб Баталон, Жан Рено и Сэм Уортингтон.
"Воздушное ограбление" демонстрирует красивые пейзажи различных европейских городов, таких как Венеция, Лондон, Брюссель, и стремится поразить зрителя в первую очередь эмоционально. Фильм привлекает внимание своими качественными спецэффектами, являясь зрелищным шоу.
Новая работа Ф. Гэри Грея придется по вкусу поклонникам режиссера и любителям экшен-приключений, не слишком внимательным к деталям, ценителям фильмов о грабежах и азартных играх, не желающим видеть серьезную драматургию на экране. Хотя сюжет обещает захватывающие моменты, зритель уверен, что в конце все закончится благополучно для главных героев.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Воздушное ограбление
Воздушное ограбление боевик, комедия, криминал
2024, США
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше