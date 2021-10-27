Кто поет в фильме «Пятый элемент»?

Одним из самых ярких персонажей фильма Люка Бессона «Пятый элемент» (1996) стала инопланетянка Дива Плавалагуна. Героиня запомнилась зрителям не только своим поистине космическим внешним видом, но и вокалом: в кадре Плавалагуна исполнила арию Il Dolce Suono из оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Если в образе Дивы предстала актриса Майвенн, то «голосом» героини стала оперная певица Инва Мула. Именно она исполнила арию, правда, частично ее вокал был обработан на компьютере: композитор «Пятого элемента» Эрик Серра постарался, чтобы с помощью обработки голос звучал за пределом человеческих возможностей.
Долгое время исполнение партии Плавалагуны ошибочно приписывали певице Име Сумак.
