Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет в фильме «Пятый элемент»?

Кто поет в фильме «Пятый элемент»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Одним из самых ярких персонажей фильма Люка Бессона «Пятый элемент» (1996) стала инопланетянка Дива Плавалагуна. Героиня запомнилась зрителям не только своим поистине космическим внешним видом, но и вокалом: в кадре Плавалагуна исполнила арию Il Dolce Suono из оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Если в образе Дивы предстала актриса Майвенн, то «голосом» героини стала оперная певица Инва Мула. Именно она исполнила арию, правда, частично ее вокал был обработан на компьютере: композитор «Пятого элемента» Эрик Серра постарался, чтобы с помощью обработки голос звучал за пределом человеческих возможностей.

Долгое время исполнение партии Плавалагуны ошибочно приписывали певице Име Сумак.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пятый элемент
Пятый элемент приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама
1997, Франция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше