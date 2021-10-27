Кто озвучивал Бендера в «12 стульях»?

В знаменитой комедии Леонида Гайдая «12 стульев» роль Остапа Бендера исполнил уроженец грузинского города Чиатура Арчил Гомиашвили. Из-за характерного акцента Гомиашвили смог сам озвучить своего персонажа только в пяти сценах ленты, и в итоге в большинстве эпизодов Бендер говорил голосом артиста Юрия Саранцева, известного по фильмам «В бой идут одни «старики», «Планета бурь» и др. Спустя девять лет после выхода на экраны «12 стульев» режиссер Юрий Кушнер снял свою «Комедию давно минувших дней»: и снова Гомиашвили сыграл Бендера, а Саранцев – озвучил героя.
Однако грузинский акцент все же пригодился Гомиашвили в кинокарьере: актер неоднократно использовал его для воплощения на экране образа Иосифа Сталина.
