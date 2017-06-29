Меню
Какой жанр у фильма «Клятва»?
Какой жанр у фильма «Клятва»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Клятва» 2012 года с Рэйчел МакАдамс и Ченнингом Татумом в главных ролях снят в жанре мелодрамы (но в картине присутствуют и более «тяжелые» драматические моменты, связанные с автокатастрофой и потерей памяти).
жанры кино
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Клятва
мелодрама, драма
2011, США
7.0
Авторизация по e-mail