Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой жанр у фильма «Никита Кожемяка»?

Какой жанр у фильма «Никита Кожемяка»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Украинская анимационная лента «Никита Кожемяка» (2017) снята в следующих жанрах: мультфильм, комедия, семейный, фэнтези, приключения.
Теги: жанры кино
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Никита Кожемяка
Никита Кожемяка анимация, детский, приключения
2017, Украина
5.0
