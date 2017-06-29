Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Фильмы
Какой жанр у фильма «Хатико»?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
Какой жанр у фильма «Хатико»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Хатико: Самый верный друг» (2008) с Ричардом Гиром в главной роли снят в жанре драмы и одновременно входит в жанровую категорию семейного кино.
Теги:
жанры кино
Похожие вопросы
Какие жанры фильмов существуют?
Какие бывают жанры фильмов?
В каком жанре снят фильм «Обливион»?
Какой жанр у фильма «Клятва»?
Какой жанр у фильма «Никита Кожемяка»?
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Хатико: самый верный друг
семейный, драма
2009, США
8.0
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»?
1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"?
31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail