Какие фильмы Марвел стоит посмотреть?

Наш ответ:

Киновселенная Марвел примечательна тем, что практически все фильмы в ней связаны друг с другом сюжетно и выстраиваются в единую глобальную историю. А чтобы не тратить время на знакомство с хронологией и десятками фильмов, стоит посмотреть вот эти фильмы Марвел:

Железный человек (2008) – фильм, с которого, собственно, началась киновселенная Marvel

Мстители (2012) – фильм Джосса Уидона, объединивший всех известных на тот момент супергероев Marvel и до сих пор остающийся самым кассовым фильмом вселенной

Человек-паук: Возвращение домой (2017) – новый супергеройский блокбастер, который рассказывает о уже третьем воплощении Человека-паука и, по мнению критиков, справился с этой задачей блестяще

Доктор Стрэндж (2016) – потрясающие визуальные эффекты обеспечили этому фильму номинацию на «Оскар»

Также в списке лучших фильмов Марвел: