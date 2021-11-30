Какие актеры-фронтовики снимались в «Белорусском вокзале»?

В основном актерском составе на фронте довелось побывать только Анатолию Папанову. Исполнитель роли Николя Дубинского служил в действующей армии, получив звание старшего сержанта, командовал взводом зенитной артиллерии. В 1942 году в окружении под Харьковом актер получил тяжелое ранение в ногу, полгода провел на больничной койке и получил инвалидность третьей группы. Алексей Глазырин (Виктор Харламов) был участником театральной фронтовой бригады, а Любовь Соколова (Люба) пережила блокаду Ленинграда. Все ее близкие, включая мужа, погибли.
Соколовой удалось спастись по Дороге жизни, после долгого восстановления она приехала в Москву и поступила во ВГИК.
