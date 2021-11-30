Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие актеры-фронтовики снимались в «Белорусском вокзале»?

Какие актеры-фронтовики снимались в «Белорусском вокзале»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В основном актерском составе на фронте довелось побывать только Анатолию Папанову. Исполнитель роли Николя Дубинского служил в действующей армии, получив звание старшего сержанта, командовал взводом зенитной артиллерии. В 1942 году в окружении под Харьковом актер получил тяжелое ранение в ногу, полгода провел на больничной койке и получил инвалидность третьей группы. Алексей Глазырин (Виктор Харламов) был участником театральной фронтовой бригады, а Любовь Соколова (Люба) пережила блокаду Ленинграда. Все ее близкие, включая мужа, погибли.

Соколовой удалось спастись по Дороге жизни, после долгого восстановления она приехала в Москву и поступила во ВГИК.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Алексей Глазырин
Aleksey Glazyrin
Любовь Соколова
Любовь Соколова
Lyubov Sokolova
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше