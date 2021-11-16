Где снят фильм «Лед»?

Наш ответ:

Фильм «Лед» снимался сразу в нескольких городах России. Съемки прошли в Москве (в районе Сокольники и в торговом центре «Мега», на олимпийских объектах в Сочи, в том числе во дворце спорта «Айсберг», где проходили все соревнования по фигурному катанию во время Олимпиады-2014, и в ледовом дворце «Большой», где устраивали матчи хоккейного турнира. Самыми запоминающимися для всей съемочной группы стали сцены, которые были сняты на Байкале.