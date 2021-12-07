Меню
Где снимали фильм «Хищник» (1987)?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Когда в 1987 году фильм Джона Мактирнана «Хищник» вышел на экраны, он покорял зрителей не только революционными для того времени спецэффектами и харизмой главных героев, но и политическими аллюзиями на Вьетнамскую войну. При этом мало кто знает, что на деле густой тропический лес снимался далеко не во Вьетнаме. Роль темных азиатских джунглей «исполнили» джунгли Паленке, которые находятся в штате Чьяпас на территории Мексики. Хотя съемочная группа была довольна открывшимися им фактурами, эта экспедиция принесла им огромное количество трудностей. Больше других пострадал сам режиссер: Мактирнан потерял более 10 килограммов веса из-за того, что избегал употреблять мексиканскую еду из-за проблем со здоровьем. Кроме того, в отеле, где разместились члены съемочной группы, были проблемы с очисткой воды, и несколько дней они страдали от невыносимой жажды.

Впрочем, сенсационный кассовый успех фильма послужил лучшей компенсацией за все их мучения.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хищник
Хищник боевик, ужасы, триллер, фантастика
1987, США
7.0
