Где снимали фильм «Хищник» (1987)?

Наш ответ:

Когда в 1987 году фильм Джона Мактирнана «Хищник» вышел на экраны, он покорял зрителей не только революционными для того времени спецэффектами и харизмой главных героев, но и политическими аллюзиями на Вьетнамскую войну. При этом мало кто знает, что на деле густой тропический лес снимался далеко не во Вьетнаме. Роль темных азиатских джунглей «исполнили» джунгли Паленке, которые находятся в штате Чьяпас на территории Мексики. Хотя съемочная группа была довольна открывшимися им фактурами, эта экспедиция принесла им огромное количество трудностей. Больше других пострадал сам режиссер: Мактирнан потерял более 10 килограммов веса из-за того, что избегал употреблять мексиканскую еду из-за проблем со здоровьем. Кроме того, в отеле, где разместились члены съемочной группы, были проблемы с очисткой воды, и несколько дней они страдали от невыносимой жажды.