Где находится белая скала из «Бриллиантовой руки»?

Наш ответ:

Белая скала, ставшая культовым местом после фильма «Бриллиантовая рука», — это знаменитая скала Киселёва, расположенная в четырёх километрах к северо-западу от Туапсе, на берегу Чёрного моря. Этот природный памятник высотой 43 метра находится между мысом Кадош и устьем реки Агой.

Скала получила своё название в честь художника А.А. Киселёва, который посетил Туапсе в конце XIX века и запечатлел её в своих картинах. Уникальный утёс с гладкой, светлой поверхностью и живописные виды сделали это место популярным среди художников и туристов.

Съёмки фильма «Бриллиантовая рука»

Сцена рыбалки с участием Юрия Никулина и Андрея Миронова, снятая у скалы Киселёва, стала одной из самых запоминающихся в фильме Леонида Гайдая. По сюжету герои отправились к мифической Белой скале, но вместо рыбалки Геша Козодоев пытался оглушить Семёна Семёновича, чтобы забрать гипс с драгоценностями.

Однако для эпизода, где герой Миронова «идёт по воде», съёмочной группе пришлось переехать в Новороссийск, к Суджукской косе, так как в районе скалы Киселёва не было подходящего мелководья.