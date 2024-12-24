Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Чей патронус был на озере?

Чей патронус был на озере?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

В третьем фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" Гарри вызывает патронуса на озере. Это был его собственный патронус — олень.

В книге говорится, что именно Гарри вызвал патронуса в виде оленя. Благодаря путешествию в прошлое вместе с Гермионой, Гарри спас себя и Сириуса от деменоторов, призвав этот патронус.

В шестом фильме "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1" патронус, появившийся на озере, принадлежал Снейпу. Это произошло в момент, когда он помогал Гарри.

В седьмой книге, когда Снейп уже на смертном одре, он передает Гарри свои воспоминания. Одно из них связано с тем, как Северус спрятал меч в озере. Это еще один момент, когда Снейп оказывается на стороне Гарри.

Снейп помогал Гарри на протяжении всей серии книг и фильмов. В "Философском камне" он спас Поттера во время квиддичного матча, когда Квиррел пытался заколдовать метлу, чтобы сбросить Гарри.

В "Узнике Азкабана" Снейп в первую очередь защищал Поттера и его друзей от Люпина и Блэка. Хотя эта защита не была особо необходимой, попытка помочь все же имела место (в книге, а не в фильме).

В "Ордене Феникса" Снейп не принес Амбридж сыворотку правды, когда ее хотели использовать на Гарри. Хотя прямых доказательств этого нет, проще поверить, что Северус спасал подростка, чем предположить, что у профессора зельеварения закончилось столь необходимое зелье. В этой же сцене Поттер сообщает о пытках Блэка руками приспешников Волан-де-Морта. При Амбридж Снейп не выдает своего понимания ситуации, но вскоре прибыла помощь. Также благодаря ему был мобилизован Орден Феникса. Не забываем и о его уроках окклюменции, которые он проводил с Гарри.

В "Принце-Полукровке" можно выделить отдельный список заслуг Снейпа. После того как Драко был ранен заклинанием Сектумсемпра, Северус явно помог "отмазать" Гарри. В финале шестого фильма он предупредил Гарри, чтобы тот держался в тени и не попадался Пожирателям Смерти (в книге этим занимался Дамблдор). Тем же вечером Снейп спас главного героя от пыток Беллатрисы Лестрейндж.

В седьмой части взаимодействие между персонажами минимально. В фильме (уже в восьмом) при побеге из Хогвартса Снейп направляет заклинания МакГонагалл к Кэрроу, после чего улетает. И, наконец, он помогает Гарри, передав ему свои воспоминания, включая те, которые он так долго скрывал.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше