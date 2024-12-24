Чей патронус был на озере?

Наш ответ:

В третьем фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" Гарри вызывает патронуса на озере. Это был его собственный патронус — олень.

В книге говорится, что именно Гарри вызвал патронуса в виде оленя. Благодаря путешествию в прошлое вместе с Гермионой, Гарри спас себя и Сириуса от деменоторов, призвав этот патронус.

В шестом фильме "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1" патронус, появившийся на озере, принадлежал Снейпу. Это произошло в момент, когда он помогал Гарри.

В седьмой книге, когда Снейп уже на смертном одре, он передает Гарри свои воспоминания. Одно из них связано с тем, как Северус спрятал меч в озере. Это еще один момент, когда Снейп оказывается на стороне Гарри.

Снейп помогал Гарри на протяжении всей серии книг и фильмов. В "Философском камне" он спас Поттера во время квиддичного матча, когда Квиррел пытался заколдовать метлу, чтобы сбросить Гарри.

В "Узнике Азкабана" Снейп в первую очередь защищал Поттера и его друзей от Люпина и Блэка. Хотя эта защита не была особо необходимой, попытка помочь все же имела место (в книге, а не в фильме).

В "Ордене Феникса" Снейп не принес Амбридж сыворотку правды, когда ее хотели использовать на Гарри. Хотя прямых доказательств этого нет, проще поверить, что Северус спасал подростка, чем предположить, что у профессора зельеварения закончилось столь необходимое зелье. В этой же сцене Поттер сообщает о пытках Блэка руками приспешников Волан-де-Морта. При Амбридж Снейп не выдает своего понимания ситуации, но вскоре прибыла помощь. Также благодаря ему был мобилизован Орден Феникса. Не забываем и о его уроках окклюменции, которые он проводил с Гарри.

В "Принце-Полукровке" можно выделить отдельный список заслуг Снейпа. После того как Драко был ранен заклинанием Сектумсемпра, Северус явно помог "отмазать" Гарри. В финале шестого фильма он предупредил Гарри, чтобы тот держался в тени и не попадался Пожирателям Смерти (в книге этим занимался Дамблдор). Тем же вечером Снейп спас главного героя от пыток Беллатрисы Лестрейндж.

В седьмой части взаимодействие между персонажами минимально. В фильме (уже в восьмом) при побеге из Хогвартса Снейп направляет заклинания МакГонагалл к Кэрроу, после чего улетает. И, наконец, он помогает Гарри, передав ему свои воспоминания, включая те, которые он так долго скрывал.

