Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Что за студия занимается аниме «Ниндзя Камуи»?

Что за студия занимается аниме «Ниндзя Камуи»?

Олег Скрынько 26 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Производством аниме-сериала «Нинзя Камуи» занимаются компании E&H Production и Sola Entertainment в сотрудничестве с анимационным отделом студии Warner Bros. На американском телеканале Cartoon Network шоу стартовало 11 февраля 2024 года. Сезон состоит из 13 эпизодов. Премьера последнего из них состоится 5 мая. Художником-аниматором проекта является Такэси Окадзаки («Афросамурай»), тогда как режиссером выступает Пак Сон-ху, также работающий над хитовым аниме «Магическая битва».

«Ниндзя Камуи» повествует о бывшем синоби по имени Хиган, который оставляет свой клан и бежит в США, где поселяется в сельской местности под именем Джо Логан. Бывшие товарищи не собираются мириться с предательством, поэтому выслеживают Джо и убивают его жену и сына. После этого Джо решает отомстить, уничтожив родной клан.

Существует еще одна аниме-версия «Ниндзя Камуи». Этот японский сериал, насчитывающий 26 эпизодов, вышел 1969 году. Его выпустила студия Tele-Cartoon Japan.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ниндзя Камуи
Ниндзя Камуи аниме , фантастика, боевик
2024, Япония/США
0.0
Магическая битва
Магическая битва боевик, аниме , фэнтези
2020, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше