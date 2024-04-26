Что за студия занимается аниме «Ниндзя Камуи»?

Наш ответ:

Производством аниме-сериала «Нинзя Камуи» занимаются компании E&H Production и Sola Entertainment в сотрудничестве с анимационным отделом студии Warner Bros. На американском телеканале Cartoon Network шоу стартовало 11 февраля 2024 года. Сезон состоит из 13 эпизодов. Премьера последнего из них состоится 5 мая. Художником-аниматором проекта является Такэси Окадзаки («Афросамурай»), тогда как режиссером выступает Пак Сон-ху, также работающий над хитовым аниме «Магическая битва».



«Ниндзя Камуи» повествует о бывшем синоби по имени Хиган, который оставляет свой клан и бежит в США, где поселяется в сельской местности под именем Джо Логан. Бывшие товарищи не собираются мириться с предательством, поэтому выслеживают Джо и убивают его жену и сына. После этого Джо решает отомстить, уничтожив родной клан.



Существует еще одна аниме-версия «Ниндзя Камуи». Этот японский сериал, насчитывающий 26 эпизодов, вышел 1969 году. Его выпустила студия Tele-Cartoon Japan.