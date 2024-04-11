Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет второй сезон аниме «Несносные пришельцы»?

Когда выйдет второй сезон аниме «Несносные пришельцы»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 апреля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Второй сезон аниме-сериала «Несносные пришельцы» выходит в настоящее время. Новые серии начали выходить 12 января 2024 года. На данный момент доступны 13 серий из запланированных 23-х.

«Несносные пришельцы» основаны на одноименной манге, созданной Румико Такахаси. Она является одной из богатейших женщин Японии, а также была удостоена Медали Почета с пурпурной лентой за свой вклад в развитие японского искусства. Оригинальная манга начала выходить в 1979 году. Последний том увидел свет в 1987 году. Кроме современной экранизации, существует еще один одноименный аниме-сериал — первая экранизация «Несносных пришельцев» состоит из девяти сезонов, которые выходили с 1981-го по 1986 год.

«Несносные пришельцы» повествуют о захватчиках из космоса, которые прибывают на Землю с целью поработить планету. Спасти землян может только неудачливый парень Моробоси Атару, если ему удастся победить лидера пришельцев Лам, играя в салочки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Несносные пришельцы
Несносные пришельцы комедия, аниме , мелодрама, фантастика
2022, Япония
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше