Когда выйдет второй сезон аниме «Несносные пришельцы»?

Второй сезон аниме-сериала «Несносные пришельцы» выходит в настоящее время. Новые серии начали выходить 12 января 2024 года. На данный момент доступны 13 серий из запланированных 23-х.



«Несносные пришельцы» основаны на одноименной манге, созданной Румико Такахаси. Она является одной из богатейших женщин Японии, а также была удостоена Медали Почета с пурпурной лентой за свой вклад в развитие японского искусства. Оригинальная манга начала выходить в 1979 году. Последний том увидел свет в 1987 году. Кроме современной экранизации, существует еще один одноименный аниме-сериал — первая экранизация «Несносных пришельцев» состоит из девяти сезонов, которые выходили с 1981-го по 1986 год.



«Несносные пришельцы» повествуют о захватчиках из космоса, которые прибывают на Землю с целью поработить планету. Спасти землян может только неудачливый парень Моробоси Атару, если ему удастся победить лидера пришельцев Лам, играя в салочки.