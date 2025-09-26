Когда выйдет 8 сезон сериала «Моя геройская академия»?

«Моя геройская академия» — аниме-сериал, стартовавший в 2016 году.
Восьмой сезон, который также станет заключительным, будет включать 12 эпизодов. Премьера состоится 4 октября 2025 года.
События разворачиваются в мире, где 99% населения обладают разными сверхъестественными способностями — от контроля над огнем до необыкновенной физической силы. Но судьба молодого парня по имени Изуку Мидории оказалась иной — он оказался единственным ребенком, кто не получил никаких особых умений. Впрочем, его решимость и душевная сила превосходят многих героев. Несмотря на свою обыкновенность, он всегда стремится помогать другим, даже если это может причинить ему вред. Благодаря упорному труду и отваге Изуку поступил в геройскую академию, чтобы стать героем и помогать другим.
