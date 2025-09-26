Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Когда выйдет 8 сезон сериала «Моя геройская академия»?

Когда выйдет 8 сезон сериала «Моя геройская академия»?

Олег Скрынько 26 сентября 2025 Дата обновления: 26 сентября 2025
Наш ответ:

«Моя геройская академия» — аниме-сериал, стартовавший в 2016 году.

Когда ждать восьмой сезон?

Восьмой сезон, который также станет заключительным, будет включать 12 эпизодов. Премьера состоится 4 октября 2025 года.

О чем сериал

События разворачиваются в мире, где 99% населения обладают разными сверхъестественными способностями — от контроля над огнем до необыкновенной физической силы. Но судьба молодого парня по имени Изуку Мидории оказалась иной — он оказался единственным ребенком, кто не получил никаких особых умений. Впрочем, его решимость и душевная сила превосходят многих героев. Несмотря на свою обыкновенность, он всегда стремится помогать другим, даже если это может причинить ему вред. Благодаря упорному труду и отваге Изуку поступил в геройскую академию, чтобы стать героем и помогать другим.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Моя геройская академия
Моя геройская академия комедия, боевик, приключения, аниме
2016, Япония
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше