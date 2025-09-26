Когда выйдет 8 сезон сериала «Моя геройская академия»?

Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино

Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)

Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?

«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО

«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек

Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов

Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)

Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку

Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию

«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)