Когда выйдет второй сезон аниме «Злодейка наслаждается своей седьмой жизнью»?

Когда выйдет второй сезон аниме «Злодейка наслаждается своей седьмой жизнью»?

Олег Скрынько 11 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Фэнтезийный аниме-сериал «Злодейка наслаждается своей седьмой жизнью в качестве свободолюбивой невесты во вражеской стране» на данный момент состоит из одного сезона, в который вошли 12 эпизодов. Они выходили с 7 января по 24 марта. Официального анонса второго сезона на данный момент не было, однако есть слухи о том, что студия Hornets и компания Kai все-таки планируют выпустить продолжение.

В основу аниме легла одноименная манга Токо Амэкавы. В центре сюжета — девушка по имени Риша, происходящая из знатной семьи. В возрасте 15 лет она оказывается у алтаря вместе с принцем, но тот ее бросает. После этого главная героиня покидает дворец. С этого момента она из раза в раз успевает прожить лишь пять лет, после чего погибает из-за разразившейся войны. В ходе нескольких таких перерождений Риша по-разному проводит эти пять лет, побыв, например, торговкой и рыцарем. В своей седьмой жизни она соглашается выйти замуж за принца из вражеской страны, чтобы тем самым предотвратить войну и наконец дожить до старости.

