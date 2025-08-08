Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актёры снимались в фильме «Тёмная лошадка»?

Олег Скрынько 8 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

«Тёмная лошадка» — американский фильм, вышедший на экраны в 2011 году. В нем сыграли следующие артисты: Джордан Гелбер, Сэльма Блэр, Миа Фэрроу, Джастин Барта, Донна Мерфи, Кристофер Уокен, Мелиса Янг, Закари Бут и другие.

Также напоминаем сюжет киноленты, которая порадует зрителей как комедийными моментами, так и драматизмом. Главный герой — наивный и беспомощный мужчина средних лет, до сих пор живущий в родительском доме и полностью зависящий от семьи. Наступает момент, когда ему всё же приходится задуматься о личной жизни, и он решается сделать предложение эксцентричной девушке с весьма своеобразным характером. Однако их необычную пару ждёт суровое испытание: жизнь быстро проверит, насколько прочным окажется союз двух ярких чудаков.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Темная лошадка
Темная лошадка драма, мелодрама
2011, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
