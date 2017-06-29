Меню
Какие актеры озвучили фильм «Зачарованная»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Американский фэнтезийно-музыкальный фильм 2007 года «Зачарованная» на русском озвучивали следующие актеры:

Эми Адамс - Нюша Шурочкина и Марина Максимова (вокал и исполнение финальной песни)

Патрик Демпси - Александр Белоногов

Джеймс Марсден - Александр Панайотов (пел за героя) и Алексей Сафиуллин

Тимоти Сполл - Евгений Герчаков

Сьюзен Сарандон - Татьяна Васильева

Идина Мензел - Мария Берсенева

Рэйчел Кови - Юлия Мигирова

Джефф Беннетт - Сергей Бурунов

