Какие актеры озвучили фильм «Зачарованная»?

Американский фэнтезийно-музыкальный фильм 2007 года «Зачарованная» на русском озвучивали следующие актеры:
Эми Адамс - Нюша Шурочкина и Марина Максимова (вокал и исполнение финальной песни)
Патрик Демпси - Александр Белоногов
Джеймс Марсден - Александр Панайотов (пел за героя) и Алексей Сафиуллин
Тимоти Сполл - Евгений Герчаков
Сьюзен Сарандон - Татьяна Васильева
Идина Мензел - Мария Берсенева
Рэйчел Кови - Юлия Мигирова
Джефф Беннетт - Сергей Бурунов
