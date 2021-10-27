Какая актриса снималась в клипе Ленинграда «Лабутены»?

Наш ответ:

В клипе группы «Ленинград» на песню «Экспонат» (также известна как «Лабутены») главную женскую роль исполнила российская актриса Юлия Топольницкая. Съемки в клипе принесли ей широкую известность. На главную роль в клипе Топольницкую утвердили после первой же пробы, хотя в кастинге участвовало более двухсот девушек. Ради съемок Топольницкая специально набирала вес. Она рассказывала, что рвущиеся на ней джинсы были меньшего, чем она обычно носит, размера. Все падения Юлия делала сама, не прибегая к помощи дублеров. Спустя год после появления в YouTube клип набрал 100 млн просмотров.