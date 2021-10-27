Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какая актриса снималась в клипе Ленинграда «Лабутены»?

Какая актриса снималась в клипе Ленинграда «Лабутены»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

В клипе группы «Ленинград» на песню «Экспонат» (также известна как «Лабутены») главную женскую роль исполнила российская актриса Юлия Топольницкая. Съемки в клипе принесли ей широкую известность. На главную роль в клипе Топольницкую утвердили после первой же пробы, хотя в кастинге участвовало более двухсот девушек. Ради съемок Топольницкая специально набирала вес. Она рассказывала, что рвущиеся на ней джинсы были меньшего, чем она обычно носит, размера. Все падения Юлия делала сама, не прибегая к помощи дублеров. Спустя год после появления в YouTube клип набрал 100 млн просмотров.

В дальнейшем актриса снялась в клипах «Ленинграда» на песни «Сиськи» и «Кольщик», а также появилась в видео на песню «Плохо танцевать» группы IOWA.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше