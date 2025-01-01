Анастасия Кипина

Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»

Вернул в моду классические 90-е: Юрий Быков сам снялся в продолжении «Лихих» — его героя точно не пропустите

«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге

Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай

Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)

«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда

«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче

Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)

100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список

Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»