Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Анастасия Кипина
Киноафиша
Персоны
Анастасия Кипина
Анастасия Кипина
Дата рождения
25 января 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Вилючинск, СССР
Популярные фильмы
8.9
Олдскул
(2025)
Фильмография Анастасия Кипина
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
8.9
Олдскул
комедия
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Новости о Анастасия Кипина
Суровая Мария Аронова преподает в современной школе в трейлере сериала «Олдскул»
Скандальный эпизод с Промокашкой не пропустила милиция: какую сцену вырезали из «Места встречи изменить нельзя»
Вернул в моду классические 90-е: Юрий Быков сам снялся в продолжении «Лихих» — его героя точно не пропустите
«На последней черте»: Говорухина жутко раздражал этот актер из «Места встречи», а зрители остались в восторге
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
«В каждой серии что-то особенное»: этот сериал с рейтингом 7.9 похож на «Сверхъестественное», а главный плюс — он в 2 раза короче
Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по аппетитным кадрам с едой: но не ждите здесь бутерброд из «Девчат» (тест)
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667