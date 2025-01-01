Меню
О персоне
Фильмография
Новости
Анастасия Имамова
Anastasiya Imamova
Персоны
Анастасия Имамова
Анастасия Имамова
Anastasiya Imamova
Дата рождения
6 октября 1978
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Сахалин, СССР
В каком театре играет
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке
Развернуть
Популярные фильмы
8.9
Олдскул
(2025)
7.0
Дочь
(2012)
6.6
Я умею вязать
(2015)
Фильмография Анастасия Имамова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2025
2023
2022
2020
2015
2012
Все
10
Фильмы
4
Сериалы
6
Актриса
10
Хутор
комедия
2025, Россия
Маяк
драма
2025, Россия
8.9
Олдскул
комедия
2025, Россия
4.4
Длительные свидания
Dlitelnye svidaniya
драма, мелодрама
2023, Россия
Почка
драма, комедия
2022, Россия
Родком
комедия
2020, Россия
5.9
Про Лёлю и Миньку
Pro Lyolyu i Minku
семейный
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.6
Я умею вязать
Ya umeyu vyazat
комедия, драма
2015, Россия
7
Дочь
Doch
драма
2012, Россия
Враги
драма
, Россия
Новости о Анастасия Имамова
Суровая Мария Аронова преподает в современной школе в трейлере сериала «Олдскул»
Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор»
Фанатам «Настоящего детектива» точно зайдет этот сериал 2020 года: снят по роману Стивена Кинга
Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября
Это просто космос! Только настоящий фанат культовой фантастики наберет в тесте 6 из 6
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история
Женя с отцом едут на «охоту» в Москву: 2-я серия «Лихих-2» еще не вышла, но уже известны события 3-й
Осенняя викторина: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дождем и туманом? (тест)
Киновселенная Кинга перевернулась: новый фильм официально стал самым лучшим в его карьере — оставил позади «Сияние» и «Побег из Шоушенка»
«Чтобы сойти с ума, его надо иметь»: психиатр объяснил, почему в кино гениев показывают алкоголиками — от звезды «Триггера» до Бонда
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит»
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана
