Дата рождения
6 октября 1978
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Сахалин, СССР
Олдскул 8.9
Олдскул (2025)
Дочь 7.0
Дочь (2012)
Я умею вязать 6.6
Я умею вязать (2015)

Фильмография Анастасия Имамова

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 4 Сериалы 6 Актриса 10
Хутор
Хутор
комедия 2025, Россия
Маяк
драма 2025, Россия
Олдскул 8.9
Олдскул
комедия 2025, Россия
Длительные свидания 4.4
Длительные свидания Dlitelnye svidaniya
драма, мелодрама 2023, Россия
Почка
Почка
драма, комедия 2022, Россия
Родком
Родком
комедия 2020, Россия
Про Лёлю и Миньку 5.9
Про Лёлю и Миньку Pro Lyolyu i Minku
семейный 2020, Россия
Я умею вязать 6.6
Я умею вязать Ya umeyu vyazat
комедия, драма 2015, Россия
Дочь 7
Дочь Doch
драма 2012, Россия
Враги
драма , Россия
