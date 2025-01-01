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Икуэ Отани
Ikue Otani
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Икуэ Отани
Икуэ Отани
Ikue Otani
Дата рождения
18 августа 1965
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Токио, Япония
Рост
150 см
Популярные фильмы
0.0
Ван-Пис
(1999)
0.0
Покемон
(1997)
Фильмография Икуэ Отани
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Приключения
Фэнтези
Год
Все
1999
1997
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Ван-Пис
боевик, приключения, аниме , фэнтези
1999, Япония
Покемон
приключения, аниме , фэнтези
1997, Япония
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