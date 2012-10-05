Сериал «Невероятные приключения ДжоДжо» – это японское аниме о семействе Джостар, много поколений хранящем древнюю магическую реликвию – Каменную маску. Известный британский аристократ и миллионер Джордж Джостар принимает в свой дом сироту – парня Дио. Новообретенный брат совсем не радует родного наследника семьи – юного Джонатана: новичок во всем его превосходит и пользуется большей любовью отца. Однако приемыш отплачивает подлостью за доброту: он похищает артефакт, который делает его бессмертным вампиром.