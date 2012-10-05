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Постер к сериалу Невероятные приключения Джоджо
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Киноафиша Сериалы Невероятные приключения Джоджо
Невероятные приключения Джоджо (2012 - …) JoJo's Bizarre Adventure 18+
Год выпуска 2012
Страна Япония
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность 68 часов 20 минут
О чем сериал

Сериал «Невероятные приключения ДжоДжо» – это японское аниме о семействе Джостар, много поколений хранящем древнюю магическую реликвию – Каменную маску. Известный британский аристократ и миллионер Джордж Джостар принимает в свой дом сироту – парня Дио. Новообретенный брат совсем не радует родного наследника семьи – юного Джонатана: новичок во всем его превосходит и пользуется большей любовью отца. Однако приемыш отплачивает подлостью за доброту: он похищает артефакт, который делает его бессмертным вампиром.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Казухико Иноэ Kars
Дайсукэ Оно Jotaro Kujo
Ацуко Танака Lisa Lisa
Кэидзи Фудзивара Esidisi
Кэнта Миякэ
Кэнта Миякэ Mohammed Avdol
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Невероятные приключения Джоджо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 26 эпизодов
 
Невероятные приключения Джоджо - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 48 эпизодов
 
Невероятные приключения Джоджо - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 39 эпизодов
 
Невероятные приключения Джоджо - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 39 эпизодов
 
Невероятные приключения Джоджо - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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