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Муми-тролли
Муми-тролли (1990 - 1992)
Tanoshii Moomin Ikka
18+
комедия
приключения
аниме
Год выпуска
1990
Страна
Япония/Финляндия/Нидерланды
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
23 минуты
Телеканал
TV Tokyo
Продолжительность сериала
39 часов 52 минуты
О чем сериал
Невероятные приключения Муми-тролля и его верных друзей.
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В ролях
В ролях
Акио Оцука
Минами Такаяма
Икуко Тани
Такэхито Коясу
Мика Канаи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.4
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
1990,
78 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1991,
26 эпизодов
Отзывы о сериале
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