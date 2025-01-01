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Постер сериала Муми-тролли
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Киноафиша Сериалы Муми-тролли

Муми-тролли (1990 - 1992)

Tanoshii Moomin Ikka 18+
Год выпуска 1990
Страна Япония/Финляндия/Нидерланды
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 39 часов 52 минуты

О чем сериал

Невероятные приключения Муми-тролля и его верных друзей.

В ролях
В ролях
Акио Оцука
Акио Оцука
Минами Такаяма
Минами Такаяма
Икуко Тани
Такэхито Коясу
Мика Канаи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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8.4 IMDb
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Сезоны
Муми-тролли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1990, 78 эпизодов
 
Муми-тролли - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1991, 26 эпизодов
 
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