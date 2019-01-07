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Постер сериала Дороро
Постер сериала Дороро
Постер сериала Дороро
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Дороро

Дороро (2019 - 2019)

Dororo 18+
Год выпуска 2019
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Чтобы одержать победу над голодом, болезнями и другими несчастьями на своих землях, а также возглавить государство, лорд Даиго вступает в сговор со злыми силами: в обмен на спокойную и счастливую жизнь они могут отнять у него все, что им заблагорассудится. Коварные демоны решили присвоить органы и части тела только что появившегося на свет ребенка лорда, и от младенца почти ничего не осталось. Даиго решил уничтожить останки своего сына, но новорожденному повезло. Он оказался в руках у чудесного врача...

В ролях
В ролях
Акио Оцука
Акио Оцука
Мицуми Сасаки
Наоя Утида
Наоя Утида
Рио Судзуки
Хироки Судзуки
Мугихито
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Дороро - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 24 эпизода
 
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