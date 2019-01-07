Чтобы одержать победу над голодом, болезнями и другими несчастьями на своих землях, а также возглавить государство, лорд Даиго вступает в сговор со злыми силами: в обмен на спокойную и счастливую жизнь они могут отнять у него все, что им заблагорассудится. Коварные демоны решили присвоить органы и части тела только что появившегося на свет ребенка лорда, и от младенца почти ничего не осталось. Даиго решил уничтожить останки своего сына, но новорожденному повезло. Он оказался в руках у чудесного врача...