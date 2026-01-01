Оповещения от Киноафиши
Мария Рассказова Mariya Rasskazova
Киноафиша Персоны Мария Рассказова

Мария Рассказова

Mariya Rasskazova

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Герой боевиков

Популярные фильмы

Глухарь. Возвращение 6.3
Глухарь. Возвращение (2008)
Глухарь. Продолжение 6.2
Глухарь. Продолжение (2009)
Глухарь в кино 6.1
Глухарь в кино (2010)

Фильмография Мария Рассказова

Жанр
Год
Детектив на все руки. Девичьи секреты
Детектив на все руки. Девичьи секреты
детектив 2023, Россия
Любовь лечит
Любовь лечит
драма, мелодрама 2020, Россия
Зеркала любви
Зеркала любви
мелодрама 2017, Россия
Напарницы
Напарницы
мелодрама, детектив 2016, Россия
Из Сибири с любовью
Из Сибири с любовью
комедия, мелодрама 2016, Россия
Глухарь в кино 6.1
Глухарь в кино Glukhar v kino
комедия, боевик 2010, Россия
Смотреть трейлер
Глухарь. Продолжение 6.2
Глухарь. Продолжение
комедия, криминал 2009, Россия
Глухарь. Возвращение 6.3
Глухарь. Возвращение
комедия, детектив 2008, Россия

Другие проекты Мария Рассказова
Невеста напрокат
16+
Невеста напрокат
Билеты
Деревья умирают стоя
12+
Деревья умирают стоя
Билеты
Невеста напрокат
16+
Невеста напрокат
Информация
