Мария Рассказова
Mariya Rasskazova
Мария Рассказова
Mariya Rasskazova
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.3
Глухарь. Возвращение
(2008)
6.2
Глухарь. Продолжение
(2009)
6.1
Глухарь в кино
(2010)
Фильмография Мария Рассказова
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2023
2020
2017
2016
2010
2009
2008
Все
8
Фильмы
1
Сериалы
7
Актриса
8
Детектив на все руки. Девичьи секреты
детектив
2023, Россия
Любовь лечит
драма, мелодрама
2020, Россия
Зеркала любви
мелодрама
2017, Россия
Напарницы
мелодрама, детектив
2016, Россия
Из Сибири с любовью
комедия, мелодрама
2016, Россия
6.1
Глухарь в кино
Glukhar v kino
комедия, боевик
2010, Россия
Смотреть трейлер
6.2
Глухарь. Продолжение
комедия, криминал
2009, Россия
6.3
Глухарь. Возвращение
комедия, детектив
2008, Россия
Другие проекты Мария Рассказова
16+
Невеста напрокат
Билеты
12+
Деревья умирают стоя
Билеты
16+
Невеста напрокат
Информация
