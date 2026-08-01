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Звёздный час по местному времени
Билеты от 2500₽
Киноафиша Звёздный час по местному времени

Спектакль Звёздный час по местному времени

Постановка
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Премьера спектакля «Звездный час по местному времени» в Театре Олега Табакова

Театр Олега Табакова представляет новый спектакль, который способен заставить зрителей задуматься о хрупкости человеческой жизни и значимости слов. «Уезжаю я…» – фраза, незначительная на первый взгляд, запускает цепь событий в маленьком провинциальном городке.

Главный герой, Коля, произносит это предложение в порыве эмоций. Но в закрытом мире городка одно вскользь брошенное слово дает почву для слухов и сплетен. Вскоре соседи начинают делить его вещи, а близкие переживают за его судьбу, хотя сам Коля ещё никуда не уехал. Эта непростая ситуация, наполненная смехом и слезами, показывает, как легко маленькая фраза может перевернуть жизнь.

Комедия абсурда

На сцене происходят резкие переходы — от комического до трагичного. Зрители станут свидетелями нелепых ситуаций, где жизнь становится громче и быстрее. Среди смеха и слез можно уловить глубину, за которой скрывается знакомая всем тема: как человек может быть незаметен, и его «исчезновение» порой кажется более логичным, чем присутствие.

Поэзия Бориса Рыжего

Спектакль также включает в себя стихотворение Бориса Рыжего, что добавляет поэтической глубины и нюансов в характер рассказа. Это делает постановку особенно актуальной и резонирующей с каждым, кто когда-либо чувствовал себя не на своем месте.

Действующие лица и исполнители:

  • Коля – Егор Манаков
  • Федя – Александр Кузьмин
  • Валя – Яна Сексте
  • Филомеев – Аркадий Киселёв
  • Наталья – Диана Булавина
  • Татьяна, мать Натальи – Наталия Качалова
  • Саратов – Владислав Наумов
  • Филипп Макарыч – Игорь Петров
  • Василич – Алексей Усольцев
  • Кореша – Михаил Шугарёв, Гордей Яшин
  • Скупщица – Яна Знаменская

Казачий ансамбль:

  • Алексей Ёлкин
  • Владислав Наумов
  • Анастасия Тимушкова
  • Валентина Сазонова (студентка ТШТ)
  • Глеб Саломахин (студент ТШТ)
  • Никита Уфимцев
  • Павел Шевандо

Постановочная группа:

  • Автор пьесы – Георгий Николаев
  • Режиссёр – Владислав Миллер
  • Художник – Филипп Шейн
  • Художник по костюмам – Мария Боровская
  • Музыкальный руководитель – Алексей Ёлкин
  • Помощник режиссёра – Яна Знаменская
Режиссер
Владислав Миллер
Владислав Миллер
В ролях
Яна Сексте
Яна Сексте
Наталья Качалова
Наталья Качалова
Алексей Усольцев
Алексей Усольцев
Егор Манаков
Александр Кузьмин

Купить билет на спектакль Звёздный час по местному времени

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Август
Сентябрь
28 августа пятница
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 2500 ₽
29 августа суббота
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 2500 ₽
19 сентября суббота
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 4000 ₽
27 сентября воскресенье
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 4000 ₽

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