Спектакль Звёздный час по местному времени

Премьера спектакля «Звездный час по местному времени» в Театре Олега Табакова

Театр Олега Табакова представляет новый спектакль, который способен заставить зрителей задуматься о хрупкости человеческой жизни и значимости слов. «Уезжаю я…» – фраза, незначительная на первый взгляд, запускает цепь событий в маленьком провинциальном городке.

Главный герой, Коля, произносит это предложение в порыве эмоций. Но в закрытом мире городка одно вскользь брошенное слово дает почву для слухов и сплетен. Вскоре соседи начинают делить его вещи, а близкие переживают за его судьбу, хотя сам Коля ещё никуда не уехал. Эта непростая ситуация, наполненная смехом и слезами, показывает, как легко маленькая фраза может перевернуть жизнь.

Комедия абсурда

На сцене происходят резкие переходы — от комического до трагичного. Зрители станут свидетелями нелепых ситуаций, где жизнь становится громче и быстрее. Среди смеха и слез можно уловить глубину, за которой скрывается знакомая всем тема: как человек может быть незаметен, и его «исчезновение» порой кажется более логичным, чем присутствие.

Поэзия Бориса Рыжего

Спектакль также включает в себя стихотворение Бориса Рыжего, что добавляет поэтической глубины и нюансов в характер рассказа. Это делает постановку особенно актуальной и резонирующей с каждым, кто когда-либо чувствовал себя не на своем месте.

Действующие лица и исполнители:

Коля – Егор Манаков

Федя – Александр Кузьмин

Валя – Яна Сексте

Филомеев – Аркадий Киселёв

Наталья – Диана Булавина

Татьяна, мать Натальи – Наталия Качалова

Саратов – Владислав Наумов

Филипп Макарыч – Игорь Петров

Василич – Алексей Усольцев

Кореша – Михаил Шугарёв, Гордей Яшин

Скупщица – Яна Знаменская

Казачий ансамбль:

Алексей Ёлкин

Владислав Наумов

Анастасия Тимушкова

Валентина Сазонова (студентка ТШТ)

Глеб Саломахин (студент ТШТ)

Никита Уфимцев

Павел Шевандо

Постановочная группа: