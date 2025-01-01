Меню
Иссэй Такахаси
Иссэй Такахаси Issey Takahashi
Иссэй Такахаси

Иссэй Такахаси

Issey Takahashi

Дата рождения
9 декабря 1980
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Токио, Япония
Рост
175 см

Популярные фильмы

Шепот сердца 7.7
Шепот сердца (1995)
Еще вчера 7.3
Еще вчера (1991)
13 лет пустоты 6.4
13 лет пустоты (2017)

Фильмография Иссэй Такахаси

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 5 Сериалы 1 Актер 6
Жена шпиона 6.3
Жена шпиона Spy no Tsuma
драма, исторический, мелодрама 2020, Япония
Переезд по-самурайски 6.2
Переезд по-самурайски Hikkoshi daimyô!
комедия, исторический 2019, Япония
Квартет
Квартет
мелодрама, триллер 2017, Япония
13 лет пустоты 6.4
13 лет пустоты Blank 13
драма 2017, Япония
Шепот сердца 7.7
Шепот сердца Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме 1995, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Еще вчера 7.3
Еще вчера Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме 1991, Япония
Смотреть трейлер
