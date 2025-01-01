Меню
Иссэй Такахаси
Issey Takahashi
Иссэй Такахаси
Иссэй Такахаси
Issey Takahashi
Дата рождения
9 декабря 1980
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Токио, Япония
Рост
175 см
Популярные фильмы
7.7
Шепот сердца
(1995)
Билеты
7.3
Еще вчера
(1991)
6.4
13 лет пустоты
(2017)
Фильмография Иссэй Такахаси
6.3
Жена шпиона
Spy no Tsuma
драма, исторический, мелодрама
2020, Япония
6.2
Переезд по-самурайски
Hikkoshi daimyô!
комедия, исторический
2019, Япония
Квартет
мелодрама, триллер
2017, Япония
6.4
13 лет пустоты
Blank 13
драма
2017, Япония
7.7
Шепот сердца
Mimi wo sumaseba / Whisper of the Heart
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
7.3
Еще вчера
Omohide poro poro / Only Yesterday
анимация, драма, аниме
1991, Япония
Смотреть трейлер
