Сериал «Квартет» – это японская музыкальная дорама о четырех незнакомцах, которых однажды причудливым образом сводит судьба. В курортную Кураидзаву съезжаются все запутавшиеся в жизни и уставшие от проблем творческие люди. Взрослую женщину Маки Маки ждет дома семья. Беззаботная Судзуми Сэбуки никому не рассказывает о своем прошлом. Цукаса Бэппу бросает работу ради музыки. А Ютака Иэмори скрывает какой-то секрет. Но их объединяет одно – все они играют на музыкальных инструментах и мечтают о своей группе.