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Киноафиша Сериалы Квартет

Квартет (2017 - 2017)

Quartet 16+
Год выпуска 2017
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 7 часов 30 минут
О чем сериал

Сериал «Квартет» – это японская музыкальная дорама о четырех незнакомцах, которых однажды причудливым образом сводит судьба. В курортную Кураидзаву съезжаются все запутавшиеся в жизни и уставшие от проблем творческие люди. Взрослую женщину Маки Маки ждет дома семья. Беззаботная Судзуми Сэбуки никому не рассказывает о своем прошлом. Цукаса Бэппу бросает работу ради музыки. А Ютака Иэмори скрывает какой-то секрет. Но их объединяет одно – все они играют на музыкальных инструментах и мечтают о своей группе.

В ролях
В ролях
Сакура Андо
Сакура Андо
Хикари Мицусима
Хикари Мицусима
Рихо Ёсиока
Такако Мацу
Иссэй Такахаси
Рюхэй Мацуда
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Квартет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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