О персоне
Фильмография
Награды
Бэрри Слоун
Barry Sloane
Бэрри Слоун
Бэрри Слоун
Barry Sloane
Дата рождения
10 февраля 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ливерпуль, Великобритания
Популярные фильмы
7.8
Реванш
(2011)
6.9
Шепот
(2015)
5.5
Пентхаус с видом на север
(2013)
Фильмография Бэрри Слоун
Жанр
Все
Вестерн
Детектив
Драма
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2022
2015
2013
2012
2011
Все
6
Фильмы
1
Сериалы
5
Актер
6
Взлом
драма
2025, Великобритания
Литвиненко
драма
2022, Великобритания
6.9
Шепот
драма, фантастика, триллер
2015, США
5.5
Пентхаус с видом на север
Penthouse North
триллер
2013, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Лонгмайр
драма, триллер, вестерн
2012, США
7.8
Реванш
драма, триллер, детектив
2011, США
