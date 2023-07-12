Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Александр Орловский
Aleksandr Orlovsky
Киноафиша
Персоны
Александр Орловский
Александр Орловский
Aleksandr Orlovsky
Дата рождения
4 июля 1962
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
12 июля 2023
Место рождения
Губаха, Россия
Популярные фильмы
6.8
Перегон
(2006)
0.0
Московский дворик
(2010)
0.0
Азазель
(2002)
Фильмография Александр Орловский
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Приключения
Год
Все
2010
2008
2006
2005
2002
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актер
5
Московский дворик
драма, военный
2010, Россия
Пером и шпагой
приключения, исторический
2008, Россия
6.8
Перегон
Peregon
драма, комедия, военный
2006, Россия
Рецензия
Ментовские войны
драма, боевик, криминал
2005, Россия
Азазель
криминал, детектив
2002, Россия
