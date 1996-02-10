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Вера Вольт
Вера Вольт
Киноафиша Персоны Вера Вольт

Вера Вольт

Дата рождения
10 февраля 1996
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия

Популярные фильмы

Доктор Иванов
Доктор Иванов (2021)
0
Король и Шут
Король и Шут (2023)
0

Фильмография Вера Вольт

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актриса 2
Король и Шут
Король и Шут
драма, биография, музыка 2023, Россия
Доктор Иванов
Доктор Иванов
мелодрама 2021, Россия
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