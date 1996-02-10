Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зверолэнд"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Вера Вольт
Киноафиша
Персоны
Вера Вольт
Вера Вольт
Дата рождения
10 февраля 1996
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Популярные фильмы
Доктор Иванов
(2021)
0
Король и Шут
(2023)
0
Фильмография Вера Вольт
Жанр
Все
Биография
Драма
Мелодрама
Музыка
Год
Все
2023
2021
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Король и Шут
драма, биография, музыка
2023, Россия
Доктор Иванов
мелодрама
2021, Россия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез