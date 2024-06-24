Сериал «Миля» – это российская комедия о начинающей блогерше. Миле почти 40 лет, она красива и уверена в себе, но совершенно не умеет зарабатывать на жизнь. Сколько она себя помнит, ее всегда обеспечивал «папик», поэтому она привыкла к беззаботному и веселому образу жизни. Но когда очередной спонсор бросает женщину, ей приходится срочно искать средства к существованию. Миля решает стать блогером и нанимает режиссера Варю и продюсера Дашу. Перед ними стоит практически невыполнимая задача – миллион подписчиков за месяц.