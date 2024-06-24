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Киноафиша Сериалы Миля

Миля (2024 - …)

Milya 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Сериал «Миля» – это российская комедия о начинающей блогерше. Миле почти 40 лет, она красива и уверена в себе, но совершенно не умеет зарабатывать на жизнь. Сколько она себя помнит, ее всегда обеспечивал «папик», поэтому она привыкла к беззаботному и веселому образу жизни. Но когда очередной спонсор бросает женщину, ей приходится срочно искать средства к существованию. Миля решает стать блогером и нанимает режиссера Варю и продюсера Дашу. Перед ними стоит практически невыполнимая задача – миллион подписчиков за месяц. 

Миля - трейлер первого сезона
Миля  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Карина Зверева
Карина Зверева
Елизавета Кононова
Елизавета Кононова
Виталий Андреев
Виталий Андреев
Ясмина Омерович
Кирилл Снегирев
Кирилл Снегирев
Светлана Саягова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.1 IMDb
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Сезоны
Миля - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Анастасия Белова 26 июня 2024, 20:59
Классный сериал. С самой первой серии дарит позитив. Конечно, Карина Зверева – это просто блеск. Правильно, что выбрали именно ее на главную роль.… Читать дальше…
springfield01 30 июня 2024, 00:51
Отвратительное всплывающее окно с рекламлй сериала на киноафише! Заколебалась его закрывать, когда открывала этот сайт. О чем сериал, не знаю, и даже… Читать дальше…
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Новости о сериале
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Карина Зверева меняет профессию в трейлере сериала «Миля»
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