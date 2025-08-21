Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

21 августа 2025 09:54
Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Живые примеры того, что талантливый человек действительно талантлив во всем.

Сегодняшний Голливуд в основном состоит из тех звезд, которые начинали свой актерский путь еще с раннего детства — однако далеко не всегда самые известные актеры были привержены лишь одной профессии.

В то время как многие решили всерьез заняться актерским мастерством в уже осознанном возрасте после того, как поработали по другой специальности, другие пришли в мир кино из, казалось бы, никак не совместимой с ним сферой спорта. В этой подборке — голливудские звезды, которые раньше были не менее известными спортсменами.

Адам Коуплэнд

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Канадский актер начинал свою карьеру как рестлер, более известный как Эдж, но со временем стал появляться перед камерой не только на ринге — все потому, что Коуплэнд действительно может похвастаться притягательной внешностью, которая есть далеко не у каждого успешного актера.

Так, например, Коуплэнд хорошо вписался в «Викингов», в которых сыграл в 25 эпизодах, а в будущем у спортсмена запланированы еще несколько телепроектов.

Родди Пайпер

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

В отличие от многих других спортсменов, ставших актерами, Родди Пайпер значительно преуспел сразу в двух сферах, снявшись в десятках фильмов и телесериалов, в том числе и в культовом фантастическом триллере «Чужие среди нас».

К слову, именно этот фильм подарил всему миру культовую фразу «Я пришел жевать жвачку и мочить козлов… И у меня кончилась жвачка», которую затем фанаты меняли бесчисленное количество раз, подстраивая ее под контекст той или иной ситуации.

Кроме того, спортсмена точно помнят поклонники культового ситкома «В Филадельфии всегда солнечно», где Пайпер сыграл роль сумасшедшего рестлера.

Джон Сина

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Актер до сих пор считается одним из самых успешных суперзвезд WWE всех времен после того, как 16 раз завоевал титул чемпиона мира по рестлингу.

Подобного успеха Сина смог добиться и в кино — актер активно снимается во всевозможных комедиях и боевиках, а еще появлялся во франшизе «Форсаж» и продолжает играть роль Миротворца в проектах киностудии DC.

Дуэйн Джонсон

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Бывший рестлер по прозвищу «Скала», Дуэйн Джонсон стал одним из самых известных актеров, перешедших из спорта в мир большого кино — правда, большим количеством высокооцененных проектов он похвастаться пока не может.

Тем не менее, нельзя отрицать, что фильмы с Джонсоном в главной роли определенно точно становятся хитами кинопроката, а потому состояние актера оценивается в баснословные сотни миллионов долларов.

И хотя Джонсона продолжают критиковать за сомнительные актерские данные, будущие фильмы — в том числе и от небезызвестной студии А24 и даже Мартина Скорсезе — покажут, действительно ли он так же талантлив перед камерой, как когда-то на ринге.

Дэйв Батиста

Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Как и в случае с Дуэйном Джонсоном, далеко не все фильмы с участием Дэйва Батисты находят признание критиков, однако успеху актера в киноиндустрии можно только позавидовать. Батиста вполне мог остаться актером одной роли после того, как он сыграл в трилогии «Стражи Галактики» Джеймса Ганна, но спустя несколько лет после ее завершения Батиста буквально не сходит с экранов, то и дело мелькая в очередном триллере или боевике.

Кроме того, в отличие от многих других актеров с похожей ситуацией, Батиста намеренно уменьшился в размерах, чтобы потенциально подходить на еще большее количество ролей — а потому приверженность профессии точно найдет отклик у мировой публики.

Кстати, совсем недавно Батиста снялся в главной роли в адаптации рассказа Джорджа Мартина — почитать о фильме, который провалился в прокате, но внезапно стал хитом стриминга, можно здесь.

Фото: Legion-Media, Кадры из сериала «Викинги», «Миротворец»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5» МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5» Читать дальше 22 августа 2025
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона Читать дальше 22 августа 2025
Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Читать дальше 22 августа 2025
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться Читать дальше 21 августа 2025
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» «Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» Читать дальше 21 августа 2025
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся Читать дальше 21 августа 2025
Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете Читать дальше 21 августа 2025
У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды У нас есть свой Гослинг и Орландо Блум: российские актеры, у которых нашлись клоны в Голливуде — похожи как две капли воды Читать дальше 21 августа 2025
Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему Читать дальше 21 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше