Теперь боксируют на большом экране: пять профессиональных спортсменов, которые стали известными актерами

Живые примеры того, что талантливый человек действительно талантлив во всем.

Сегодняшний Голливуд в основном состоит из тех звезд, которые начинали свой актерский путь еще с раннего детства — однако далеко не всегда самые известные актеры были привержены лишь одной профессии.

В то время как многие решили всерьез заняться актерским мастерством в уже осознанном возрасте после того, как поработали по другой специальности, другие пришли в мир кино из, казалось бы, никак не совместимой с ним сферой спорта. В этой подборке — голливудские звезды, которые раньше были не менее известными спортсменами.

Адам Коуплэнд

Канадский актер начинал свою карьеру как рестлер, более известный как Эдж, но со временем стал появляться перед камерой не только на ринге — все потому, что Коуплэнд действительно может похвастаться притягательной внешностью, которая есть далеко не у каждого успешного актера.

Так, например, Коуплэнд хорошо вписался в «Викингов», в которых сыграл в 25 эпизодах, а в будущем у спортсмена запланированы еще несколько телепроектов.

Родди Пайпер

В отличие от многих других спортсменов, ставших актерами, Родди Пайпер значительно преуспел сразу в двух сферах, снявшись в десятках фильмов и телесериалов, в том числе и в культовом фантастическом триллере «Чужие среди нас».

К слову, именно этот фильм подарил всему миру культовую фразу «Я пришел жевать жвачку и мочить козлов… И у меня кончилась жвачка», которую затем фанаты меняли бесчисленное количество раз, подстраивая ее под контекст той или иной ситуации.

Кроме того, спортсмена точно помнят поклонники культового ситкома «В Филадельфии всегда солнечно», где Пайпер сыграл роль сумасшедшего рестлера.

Джон Сина

Актер до сих пор считается одним из самых успешных суперзвезд WWE всех времен после того, как 16 раз завоевал титул чемпиона мира по рестлингу.

Подобного успеха Сина смог добиться и в кино — актер активно снимается во всевозможных комедиях и боевиках, а еще появлялся во франшизе «Форсаж» и продолжает играть роль Миротворца в проектах киностудии DC.

Дуэйн Джонсон

Бывший рестлер по прозвищу «Скала», Дуэйн Джонсон стал одним из самых известных актеров, перешедших из спорта в мир большого кино — правда, большим количеством высокооцененных проектов он похвастаться пока не может.

Тем не менее, нельзя отрицать, что фильмы с Джонсоном в главной роли определенно точно становятся хитами кинопроката, а потому состояние актера оценивается в баснословные сотни миллионов долларов.

И хотя Джонсона продолжают критиковать за сомнительные актерские данные, будущие фильмы — в том числе и от небезызвестной студии А24 и даже Мартина Скорсезе — покажут, действительно ли он так же талантлив перед камерой, как когда-то на ринге.

Дэйв Батиста

Как и в случае с Дуэйном Джонсоном, далеко не все фильмы с участием Дэйва Батисты находят признание критиков, однако успеху актера в киноиндустрии можно только позавидовать. Батиста вполне мог остаться актером одной роли после того, как он сыграл в трилогии «Стражи Галактики» Джеймса Ганна, но спустя несколько лет после ее завершения Батиста буквально не сходит с экранов, то и дело мелькая в очередном триллере или боевике.

Кроме того, в отличие от многих других актеров с похожей ситуацией, Батиста намеренно уменьшился в размерах, чтобы потенциально подходить на еще большее количество ролей — а потому приверженность профессии точно найдет отклик у мировой публики.

Кстати, совсем недавно Батиста снялся в главной роли в адаптации рассказа Джорджа Мартина — почитать о фильме, который провалился в прокате, но внезапно стал хитом стриминга, можно здесь.