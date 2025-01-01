Спектакль «Служебный роман» в Москве: возвращение в эпоху любви и комедии

Пьеса «Сослуживцы» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова послужила основой для сценария одного из самых любимых зрителем советских фильмов – «Служебный роман». В нашем спектакле мы приглашаем вас окунуться в атмосферу той эпохи, когда жизнь казалась проще, а любовь – ярче.

Сюжет

Главный герой, Анатолий Ефремович Новосельцев, рядовой служащий статистического управления, – человек робкий и неуверенный. Он мечтает занять вакантное место заведующего отделом, но не знает, как подступиться к этому делу. На помощь ему приходит старый приятель Самохвалов, который советует приударить за Людмилой Прокофьевной Калугиной – строгим директором заведения, известным среди коллег своей «сухостью».

Что вас ждет?

Спектакль обещает множество комичных ситуаций, неожиданных поворотов и, конечно, романтических моментов. Мы уверены, что вы сможете не только посмеяться, но и вспомнить о своих собственных переживаниях, связанных с любовью и карьерой.

Состав и замены

Обратите внимание, что в составе актеров возможны изменения. Мы предоставляем полный список с заменами, чтобы вы могли заранее ознакомиться с нашими талантливыми исполнителями.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого спектакля, который заставит вас улыбнуться и вспомнить о лучших моментах своей жизни!