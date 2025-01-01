Спектакль Служебный роман

Пьеса «Сослуживцы» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова послужила основой для сценария одного из самых любимых зрителем советских фильмов – «Служебный роман». В нашем спектакле мы приглашаем вас окунуться в атмосферу той эпохи, когда жизнь казалась проще, а любовь – ярче.
Главный герой, Анатолий Ефремович Новосельцев, рядовой служащий статистического управления, – человек робкий и неуверенный. Он мечтает занять вакантное место заведующего отделом, но не знает, как подступиться к этому делу. На помощь ему приходит старый приятель Самохвалов, который советует приударить за Людмилой Прокофьевной Калугиной – строгим директором заведения, известным среди коллег своей «сухостью».
Спектакль обещает множество комичных ситуаций, неожиданных поворотов и, конечно, романтических моментов. Мы уверены, что вы сможете не только посмеяться, но и вспомнить о своих собственных переживаниях, связанных с любовью и карьерой.
Обратите внимание, что в составе актеров возможны изменения. Мы предоставляем полный список с заменами, чтобы вы могли заранее ознакомиться с нашими талантливыми исполнителями.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого спектакля, который заставит вас улыбнуться и вспомнить о лучших моментах своей жизни!