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Киноафиша Сериалы Простая жизнь

Простая жизнь (2013 - 2013)

Prostaya zhizn 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 11 часов 44 минуты

О чем сериал

Маша, коренная москвичка, продает квартиру и жертвует работой, чтобы вытащить любимого мужа Сергея из тюрьмы. После его освобождения супруги остаются без гроша; и, что хуже всего, устроиться на работу с криминальным прошлым оказывается невозможно. В поисках выхода из тупика семья уезжает из Москвы в глухую деревню к старой подруге Маши. Но смогут ли столичные интеллигенты жить в новых условиях, где никому нет дела до их образований и светских манер? по зубам ли им окажется такая, на первый взгляд, простая жизнь?..

В ролях
В ролях
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Иван Мамонов
Елена Шилова
Олеся Фаттахова
Олеся Фаттахова
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Сезоны
Простая жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2013, 16 эпизодов
 
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