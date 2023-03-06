Элли и Джоэл продолжают свой путь в тизере девятой серии «Одних из нас»

В финале покажут лагерь «Светлячков» и мать главной героини в исполнении актрисы из оригинальной видеоигры.

Вслед за премьерой восьмого эпизода сериала «Одни из нас» стриминговый сервис HBO Max представил тизер девятой серии, которая станет финалом первого сезона. Концовка близко, поэтому ролик сделан в соответствующей напряженной атмосфере, непрозрачно намекающей на то, что главных героев и зрителей ожидает много эмоциональных потрясений.

Ранее Элли (Белла Рэмзи) добывала припасы для себя и раненного Джоэла (Педро Паскаль), в результате чего столкнулась с группой охотников под предводительством проповедника Дэвида (Скотт Шеперд). Разобравшись с незнакомцами, персонажи вновь воссоединились и продолжили свое путешествие к лагерю «Светлячков».

Исходя из свежего ролика, прибыв в Солт-Лейк-Сити, где базируется повстанческий отряд, Элли и Джоэл вновь подвергнутся нападению. В результате этого все, к чему они шли, окажется под сомнением, как и сами «Светлячки» с их благородной миссией по созданию вакцины от кордицепса. Также в серии появится актриса Эшли Джонсон, озвучившая Элли в играх. В сериале она сыграла мать девочки

По словам Рэмси, у первого сезона будет неоднозначный финал, который, по ее мнению, разделит зрителей на два лагеря. Режиссером заключительной серии выступил Али Аббаси («На границе миров»). Премьера состоится 13 марта.