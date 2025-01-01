Меню
О персоне
Фильмография
Кисё Танияма
Kisho Taniyama
Кисё Танияма
Кисё Танияма
Kisho Taniyama
Дата рождения
11 августа 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Убе, Япония
Рост
175 см
Популярные фильмы
8.8
Атака титанов
(2013)
7.7
Баскетбол Куроко: Последняя игра
(2017)
7.5
Гуррен-Лаганн
(2007)
Фильмография Кисё Танияма
7.7
Баскетбол Куроко: Последняя игра
Gekijouban Kuroko no basuke: Last Game
анимация, драма, спорт, аниме
2017, Япония
8.8
Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
Поющий принц: Реально 1000% любовь
комедия, аниме , музыка, мелодрама
2011, Япония
Школа мертвецов
боевик, аниме , ужасы
2010, Япония
Чистая романтика
драма, аниме , мелодрама
2008, Япония
Спецкласс «А»
комедия, аниме
2008, Япония
Индекс волшебства
аниме , фэнтези
2008, Япония
7.5
Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2007, Япония
