Кисё Танияма Kisho Taniyama
Кисё Танияма

Kisho Taniyama

Дата рождения
11 августа 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Убе, Япония
Рост
175 см

Популярные фильмы

Атака титанов 8.8
Атака титанов (2013)
Баскетбол Куроко: Последняя игра 7.7
Баскетбол Куроко: Последняя игра (2017)
Гуррен-Лаганн 7.5
Гуррен-Лаганн (2007)

Фильмография Кисё Танияма

Баскетбол Куроко: Последняя игра 7.7
Баскетбол Куроко: Последняя игра Gekijouban Kuroko no basuke: Last Game
анимация, драма, спорт, аниме 2017, Япония
Атака титанов 8.8
Атака титанов
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2013, Япония
Поющий принц: Реально 1000% любовь
Поющий принц: Реально 1000% любовь
комедия, аниме , музыка, мелодрама 2011, Япония
Школа мертвецов
Школа мертвецов
боевик, аниме , ужасы 2010, Япония
Чистая романтика
Чистая романтика
драма, аниме , мелодрама 2008, Япония
Спецкласс «А»
Спецкласс «А»
комедия, аниме 2008, Япония
Индекс волшебства
Индекс волшебства
аниме , фэнтези 2008, Япония
Гуррен-Лаганн 7.5
Гуррен-Лаганн
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2007, Япония
