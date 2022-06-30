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Постер сериала Ублюдок!! Темный бог разрушения
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Киноафиша Сериалы Ублюдок!! Темный бог разрушения

Ублюдок!! Темный бог разрушения (2022 - …)

BASTARD‼ Heavy Metal, Dark Fantasy 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 16 часов 15 минут

О чем сериал

Японский фантастический аниме-сериал «Ублюдок!! Темный бог разрушения» снят по мотивам одноименной манги. Прошло 15 лет с тех пор, как Дарк Шнайдер, великий злой маг, решил поработить мир. Он разрушал владения других королей, но не властвовал над ними, а двигался дальше. Остановить его смог только первосвященник королевства Металликаны. Спустя годы четыре лорда Хаоса, которые когда-то были приспешниками Дарка Шнайдера, решили завершить его дело. Они не знали, с каким сопротивлением им придется столкнуться...
 

В ролях
В ролях
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Хироки Ясумото
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Tomori Kusunoki
Нао Тояма
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Ублюдок!! Темный бог разрушения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 24 эпизода
 
Ублюдок!! Темный бог разрушения - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 15 эпизодов
 
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