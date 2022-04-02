Герой аниме-сериала «Игра с нулевым счетом» – школьник Ре Мидзусима, занимающийся бадминтоном. Он давно перешел на профессиональный уровень, однако отсутствие хорошего наставника всегда мешало ему обратить на себя внимание судей и зрителей. Теперь парень переводится из своей старой школы в колледж Йокогама-Минато, командой которого руководит легендарный тренер Эбихара. Мидзусиме придется постараться, чтобы достичь уровня своих новых соигроков. Но еще тяжелее ему оказывается найти с ними общий язык.