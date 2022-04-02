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Постер к сериалу Игра с нулевым счетом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Игра с нулевым счетом
Игра с нулевым счетом (2022 - …) Love All Play
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал YTV
Продолжительность 10 часов 25 минут
О чем сериал

Герой аниме-сериала «Игра с нулевым счетом» – школьник Ре Мидзусима, занимающийся бадминтоном. Он давно перешел на профессиональный уровень, однако отсутствие хорошего наставника всегда мешало ему обратить на себя внимание судей и зрителей. Теперь парень переводится из своей старой школы в колледж Йокогама-Минато, командой которого руководит легендарный тренер Эбихара. Мидзусиме придется постараться, чтобы достичь уровня своих новых соигроков. Но еще тяжелее ему оказывается найти с ними общий язык.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Игра с нулевым счетом»
Episode 17
Сезон 1 Серия 17
30 июля 2022
Episode 18
Сезон 1 Серия 18
6 августа 2022
Episode 19
Сезон 1 Серия 19
13 августа 2022
Episode 20
Сезон 1 Серия 20
20 августа 2022
Episode 21
Сезон 1 Серия 21
27 августа 2022
Episode 22
Сезон 1 Серия 22
3 сентября 2022
Episode 23
Сезон 1 Серия 23
10 сентября 2022
Episode 24
Сезон 1 Серия 24
17 сентября 2022
Episode 25
Сезон 1 Серия 25
24 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Игра с нулевым счетом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 25 эпизодов
 
Кадры из сериала
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