Отзывы о мультфильме
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В баскетболе слабым не место — именно так считает американская баскетбольная команда Jabberwock, которая прибыла с визитом в Японию. Сыграв в дружеском матче против одной из местных команд и одержав беспрекословную победу, члены американской команды начали насмехаться над побежденными. Они решили, что в Японии никто не умеет играть в баскетбол. Как же они ошибались.
|18 марта 2017
|Австралия
|PG
|17 августа 2023
|ОАЭ
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|Южная Корея
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|18 марта 2017
|Япония
|G