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Постер мультфильма Баскетбол Куроко: Последняя игра
7.7
Киноафиша Фильмы Баскетбол Куроко: Последняя игра
7.7

Баскетбол Куроко: Последняя игра

, 2017
Gekijouban Kuroko no basuke: Last Game
Япония / анимация, драма, спорт, аниме / 18+
Постер мультфильма Баскетбол Куроко: Последняя игра
7.7

О фильме

В баскетболе слабым не место — именно так считает американская баскетбольная команда Jabberwock, которая прибыла с визитом в Японию. Сыграв в дружеском матче против одной из местных команд и одержав беспрекословную победу, члены американской команды начали насмехаться над побежденными. Они решили, что в Японии никто не умеет играть в баскетбол. Как же они ошибались.

В ролях

Джон Аллен
Kiyoshi Miyaji
Робби Дэймонд
Atsushi Murasakibara
Даг Эрхольц
Sōichiro Hoshi
Ёсимаса Хосоя
Ёсимаса Хосоя
Тэцу Инада
Каито Исикава
Каито Исикава
Yuki Kaida
Джон Пол Карлиак
Джон Пол Карлиак
Рёхэй Кимура
Кайл Маккарли
Кадзуя Накаи
Кадзуя Накаи
Режиссер Шунсуке Тада
Сценарист Tadatoshi Fujimaki, Нобору Такаги
Композитор Ёсихиро Икэ
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 18 марта 2017
Дата выхода
18 марта 2017 Австралия PG
17 августа 2023 ОАЭ
27 апреля 2017 Южная Корея 12
18 марта 2017 Япония G
Сборы в мире $8 323 889
Производство Kuroko no Basuke Production Committee, Bandai Visual Company, Banpresto
Другие названия
Gekijouban Kuroko no basuke: Last Game, Kuroko's Basketball: Last Game, Geukjangpan Kurokoui nonggu raseuteu geim, Kuroko - Tuyển Thủ Vô Hình: Trận Đấu Cuối Cùng, Kuroko no Basket: Last Game, Kuroko's Basket: Last Game, Kuroko's Basketball - Last Game, Kuroko's Basketball - The Movie - Last Game, Kuroko's Basketball the Movie: Last Game, Kuroku's Basketball: Last Game, Баскетбол Куроко: Последняя игра, 劇場版　黒子のバスケ LAST GAME, 電影版 影子籃球員 LAST GAME, Kuroko's Basket : Last Game, 극장판 쿠로코의 농구: 라스트 게임, 쿠로코의 농구 극장판: 라스트 게임

Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о мультфильме

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