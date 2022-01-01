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Ёсимаса Хосоя

Yoshimasa Hosoya
Ёсимаса Хосоя
Ёсимаса Хосоя Yoshimasa Hosoya
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Дата рождения
10 февраля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Место рождения
Ономити, Хиросима, Япония
Рост
176 см
Биография Ёсимаса Хосоя

Родился 10 февраля 1982 года. Ономити, Хиросима, Япония.

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